Agências vão receber multas por erros gramaticais em outdoors A Prefeitura de Criciúma, cidade de 185 mil habitantes localizada em Santa Catarina, a 202 km de Florianópolis, vai multar, a partir de março, as agências publicitárias que cometerem erros de português nos outdoors que espalham pelas ruas. A Prefeitura conseguiu a aprovação, na Câmara Municipal, de uma emenda à lei número 4538/03, que regula as peças publicitárias no município. A multa poderá chegar a R$1000. A emenda aguarda a sanção do prefeito, Anderlei Antonelli (PMDB), que deve aprová-la. A lei diz que qualquer cidadão poderá informar a prefeitura o seu descumprimento, identificando a peça publicitária e a correta aplicação da norma. Se a empresa não fizer a correção, será multada. A lei vale para todos painéis e outdoors expostos na cidade.