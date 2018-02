Agenda cultural do litoral tem música para todos os gostos

Os fãs de música não têm do que reclamar essa semana em Santos, pois a cidade terá apresentações para todos os gostos. Confira as dicas: O Coral Municipal do Gonzaga, regido pela maestrina Meire Berti Gomiero Fonseca, tem duas apresentações do espetáculo "Cantando o Natal" essa semana, projeto tem o objetivo de levar o espírito de fraternidade a diversas entidades assistenciais e sociais da região. Na quarta-feira, às 16h, a apresentação será Centro de Referência em AIDS (Craids) (R. Silva Jardim 94) e na quinta-feira, dia 17, o concerto será em São Vicente, às 19h30, na Casa Crescer e Brilhar (R. Dom Duarte da Costa, 341 - Vila Jóquei). Informações: (13) 3284-2536. Para quem aprecia Jazz, há opções de espetáculos na quarta e na quinta-feira. O Teatro de Arena Rosinha Mastrangelo recebe na quarta, às 19h30, o espetáculo de final de ano do curso de jazz da Coordenadoria de Cursos da Secretaria de Cultura. A entrada é franca. O Rosinha fica no Centro de Cultura Patrícia Galvão (Av. Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias). Já na quinta-feira, o conhecido Conservatório de Tatuí traz a "Big Band SamJazz" para o é Teatro Municipal Brás Cubas, às 20h. A apresentação tem entrada franca e será regida pelo maestro Sérgio Gonçalves de Oliveira. O Teatro Municipal fica na Avenida Pinheiro Machado, 48 - Vila Mathias. Informações: (13) 3226-8000. Também na quinta-feira, o grupo "Trupe Olho da Rua" comemora seis anos com o espetáculo "Alto dos Palhaços", um auto de natal irreverente, com personagens fantásticos do universo natalino, às 18h, na Gibiteca Marcel Rodrigues Paes (Posto 5 - orla da praia do Boqueirão). A montagem apresenta músicas natalinas executadas ao vivo, em diversos ritmos, exibindo um olhar crítico e divertido sobre o Natal. Grátis. No sábado é a vez da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos encerrar a temporada com o "Concerto de Natal", às 20h30, no Teatro Coliseu. Regida pelo maestro Luís Gustavo Petri, a apresentação contará com a participação do Coral Municipal de Santos. No programa serão executadas as obras: "Suíte nº 2 para flauta e orquestra", de Johann Sebastian Bach, com a participação do flautista André Farias; "Bachiana Brasileira nº 7", de Heitor Villa-Lobos; e canções de Natal de diversos autores, com arranjos e orquestração do maestro Luís Gustavo Petri. O concerto tem entrada franca. O Coliseu fica na Rua Amador Bueno, 237 - Centro Histórico. Informações: (13) 3226-8000.