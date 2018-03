Agenda de hoje

A candidata petista participa hoje de almoço com prefeitos e líderes políticos da região de Bauru (SP), às 13 horas, no Espaço Bauru Eventos - Rua José Ruiz Pelegrini, 660. Em seguida, às 15 horas, faz caminhada pelo calçadão do centro da cidade, acompanhada por correligionários e pelo candidato do partido ao governo de São Paulo, Aloízio Mercadante.

José Serra (PSDB)

Agenda não confirmada.

Marina Silva (PV)

A candidata permanece em Minas. Ela dá entrevista coletiva em Belo Horizonte, às 10 horas. Em seguida vai a Araguari, para a abertura de um comitê. Às 15h30, em Uberaba, também inaugura comitê, ao lado de José Fernando, candidato do PV ao governo estadual.