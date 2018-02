Agentes agiram corretamente na abordagem, diz chefe de delegacias O delegado Alan Turnowski, chefe das Delegacias Especializadas, disse ontem que os policiais agiram corretamente na abordagem aos assaltantes, numa ação que terminou na morte de dois inocentes. Segundo o delegado, os agentes não tinham outra alternativa porque os criminosos reagiram a tiros. "No Rio de Janeiro há a cultura do bandido de enfrentamento. Mesmo machucados, eles saíram do carro armados de pistola e dispararam 50 tiros contra os policiais, armados de fuzis. A reação do policial não podia ser diferente", afirmou. Nenhum policial ficou ferido. Um tiro atingiu o pára-choque do carro da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (Drae), informou o delegado. Segundo Turnowski, os agentes da Drae não sabiam que havia inocentes no Palio. Eles se dirigiam para Vicente de Carvalho, onde dariam reforço a uma operação da delegacia daquele bairro, quando foram avisados por motoqueiro de que o Palio havia sido roubado. "Poderia ser previsível que havia inocentes, mas eles não atiraram durante a perseguição. Só houve o confronto no valão." Turnowski disse desconhecer a versão de que os rapazes teriam tentado avisar que não eram criminosos. O delegado disse ainda não ver problema de o caso ser investigado pela Drae. "Não podemos partir do princípio de duvidar da integridade da instituição. A investigação será acompanhada pela Corregedoria e será submetida ao crivo do Ministério Público. Se a perícia comprovar que a versão dos policias é mentirosa, evidentemente a Polícia Civil não vai ter o menor constrangimento de apontar os culpados." Segundo Turnowski, os policiais, que passaram recentemente por curso de reciclagem de abordagem, ficarão afastados da área operacional da Drae temporariamente, "até mesmo para preservá-los". Eles tiveram as armas recolhidas e encaminhadas para perícia. "Não tenho motivos para dar os nomes dos policiais, já que a operação está sendo tratada como legítima." Em nota, o Exército lamentou a morte do soldado Rafael de Oliveira dos Santos e informou que abriu sindicância para apurar o caso.