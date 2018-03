Agentes da PF fazem paralisação de protesto

Alegando insatisfação com o governo, a quem atribuem "descaso" com os projetos de reestruturação de carreiras, agentes, peritos, escrivães e delegados da Polícia Federal decidiram paralisar as atividades amanhã, durante o dia inteiro, em todo o País. Em Brasília, foco principal da mobilização, os federais se reunirão em frente à sede da PF, às 9 horas, para sair em carreata até a Catedral, onde haverá concentração com policiais civis, militares e bombeiros militares. De lá, seguirão em passeata.