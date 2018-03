Agentes descobrem túnel dentro de penitenciária em São Luís (MA)

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

Um túnel de aproximadamente 20 metros de comprimento foi descoberto dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, na manhã deste sábado, 31. A escavação com aproximadamente um metro de diâmetro começa na parte dos fundos da unidade prisional e dá acesso a uma estrada.

O túnel foi descoberto durante uma vistoria de rotina feita por agentes penitenciários. Treze presos suspeitos de cavar a passagem foram transferidos para outro presídio.

O grupo pretendia fugir no próximo fim de semana, quando é comemorado o Dia dos Pais. A polícia investiga se outros presos estavam envolvidos na tentativa de fuga.