Agentes descobrem túnel em presídio de PE e evitam fuga

Um túnel de 25 metros de extensão e um metro de diâmetro foi encontrado pela polícia no fim da noite desta terça-feira, 29, durante revista no Centro de Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, na região metropolitana de Recife. A escavação do túnel começava no pavilhão A e terminava junto à muralha do Centro. Foram apreendidos vários equipamentos como pás e ventiladores. De acordo secretário de Ressocialização, coronel Humberto Vianna, cerca de 100 homens, da polícia militar, agentes penitenciários e técnicos iniciaram a revista após informações de que havia um túnel sendo cavado no local. Desde a semana passada, o serviço de inteligência da Polícia vinha recebendo denúncias sobre a existência de um túnel e de uma possível fuga em massa da unidade, informou o secretário.