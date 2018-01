Agentes penitenciários fazem greve no RJ Cerca de 8 mil agentes do Departamento do Sistema penitenciário do Rio de Janeiro estão em greve desde a meia-noite, que deve durar 24 horas. As visitas aos presos estão suspensas e somente os serviços essenciais foram mantidos. A Polícia Militar foi acionada para reforçar a segurança nos principais presídios do Estado. Os grevistas querem reajuste salarial, de R$ 151 para R$ 200, e concurso público para agentes penitenciários, com a contratação de mais 1.000 agentes. São cerca de 6 mil para cuidar de 17 mil presos em 32 unidades prisionais.