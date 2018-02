Agentes penitenciários suspendem visitas de parentes Em protesto contra a falta de segurança, o Sindicato dos Agentes Penitenciários de São Paulo aprovou em assembléia, na noite de quinta-feira, 5, a suspensão das visitas de parentes e a proibição de entrega de mantimentos aos presos neste fim de semana, de acordo com informações da rádio CBN. Segundo o sindicato, já foram mortos 21 funcionários do sistema carcerário paulista desde maio do ano passado. O protesto está previsto para ter início à meia-noite desta sexta e deve terminar no domingo de Páscoa.