‘Agir em comunidade carente faz entender o papel do Direito’ Falta aos estudantes de Direito o contato com a assessoria jurídica para os mais necessitados. É muito comum o aluno procurar estágio em escritórios renomados desde o começo da graduação. No entanto, existe uma demanda muito grande de assessoria jurídica para a população carente e órgãos como a Defensoria Pública, por melhores que sejam, não conseguem atender ao número de pedidos. Certamente seria bom tanto para a sociedade quanto para o aluno ter uma formação profissional próximo a essas comunidades. Em um escritório renomado, o trabalho do estudante como estagiário é muitas vezes limitado. É preciso estimular o estágio nas zonas periféricas – e não obrigar o aluno a fazê-lo.