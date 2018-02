Agnelo passa Roriz e venceria no 1º turno

Com esse resultado, Agnelo teria chances de ser eleito ainda no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. Considerados apenas os votos válidos, ele alcança 52%. Levando em conta que a margem de erro da pesquisa é de 2 pontos porcentuais, ele pode ter entre 50% e 54%. No mesmo período, Roriz foi de 38% para 36% e chegou agora a 32%, o que equivale a 42% dos válidos.

A vantagem de Agnelo pode ser atribuída aos problemas enfrentados por Roriz para tentar validar sua candidatura. Ele teve sua chapa impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Distrito Federal com base na Lei do Ficha Limpa. Recorreu ao próprio TRE e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas sofreu mais duas derrotas. Agora, recorrerá ao Supremo Tribunal Federal, mas o desgaste pelo processo já se reflete nas pesquisas. Se perder o recurso, não terá mais chances de concorrer.

Senado. Na disputa pelas duas vagas no Senado, Cristovam Buarque (PDT) lidera: foi de 45% para 47%. Em segundo lugar aparece Rodrigo Rollemberg (PSB), com 33% (tinha 30%). Maria Abadia (PSDB) oscilou de 25% para 24%. Alberto Franga (DEM) tem 12%. A disputa ainda está aberta: há 39% de indecisos e 24% que só citaram um candidato a senador. A pesquisa foi registrada com o número 28.845 no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Distrito Federal.