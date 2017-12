Agora falando sério

O que faz o Juizado de Menores que não dá um toque nos responsáveis pela menina de 15 anos que escapou baleada da tragédia que matou sua melhor amiga no cativeiro de Santo André? Quase um mês depois, Nayara Rodrigues esteve esta semana na berlinda do Fantástico, visitou os estúdios do Projac, no Rio, e voltou ao programa de Ana Maria Braga. Tem ido mais à TV Globo que muito artista de novela. Devia estar na escola, né não?! É claro que para uma menina na idade dela, criada na periferia da periferia, ser tratada como protagonista de um drama na emissora das grandes estrelas da TV tem um lado de conto de fadas. Nayara interpreta a si mesmo com um misto de dignidade e deslumbramento estampados em seu rostinho bonito. Não acrescenta mais absolutamente nada a tudo que já disse, mas quem liga para isso numa sociedade de culto à celebridade? Só o Juizado de Menores mesmo. BRAÇO DIREITO Guardem bem este nome: Rahm Emanuel. É o Zé Dirceu do Obama. Depois não digam que não avisei. EFEITO COLATERAL Com o casamento gay proibido até na Califórnia, perguntar se uma pessoa é casada volta a ser discriminação sexual nos EUA. Rolou um clima O premiê italiano Silvio Berlusconi - quem diria! - definiu Barack Obama como "jovem, bonito e bronzeado". Só faltou perguntar se é casado e tem filhos. A globalização vive! Saiu o passaporte italiano de Gilberto Gil. Isso quer dizer o seguinte: o artista baiano é agora afro-ítalo-brasileiro. É mole? Imposto voluntário Ganha força na internet a idéia de se promover na rede de computadores uma vaquinha global para custear as intervenções do governo Obama no mercado financeiro. É o ser humano decidido a pagar pra ver! Rico é assim mesmo A mudança chegou de alguma forma pra todo mundo. Rico Mansur, por exemplo, raspou a barba esta semana! O tempo não passa Faltam 73 dias para a posse de Barack Obama e tem gente que já não tem o que fazer neste fim de semana. Bico de dentista Foi preso em Duque de Caxias (RJ) um homem acusado de exercício ilegal de odontologia. É nisso que dá reprimir camelôs nas ruas. Licença poética Obama lá, brilha uma estrela...