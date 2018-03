Agora, metrô e trem funcionam até a 1 h de domingo

A partir de sábado, os trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão funcionar uma hora a mais, até a 1 hora de domingo. O funcionamento se encerrava à meia-noite. O objetivo da medida é facilitar a volta para casa de trabalhadores e de pessoas que se divertem nos sábados. O horário será estendido nas Linhas Jabaquara-Tucuruvi (1), Alto do Ipiranga-Vila Madalena (2) e Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda (3). Quem entrar nas estações até a 1 hora poderá fazer transferências para qualquer dessas linhas. Por enquanto, haverá nove trens circulando na Linha 1, quatro na Linha 2 e sete na Linha 3. Segundo o Metrô, o número pode aumentar, de acordo com a demanda. O intervalo de trens nas linhas A, B, C, D, E e F da CPTM será de 20 minutos a partir da meia-noite. NOVOS TRENS O governador José Serra (PSDB) anunciou ontem a autorização de compra de 17 trens para o Metrô e de 40 para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Todos serão equipados com ar-condicionado. O processo de licitação será aberto ainda este mês. Os trens devem ser entregues até 2010. "(A compra dos trens) vai dar mais rapidez e conforto aos paulistanos", disse Serra durante a assinatura do convênio entre a Prefeitura e o governo estadual para construção de uma ciclovia na Radial Leste. Segundo o governador, algumas estações serão readequadas. "Principalmente as da CPTM, que precisam de melhorias." Já estão em fase de construção mais 28 composições para o Metrô e para a CPTM. Outras 14 serão entregues pela Via Amarela, responsável pela construção da Linha 4 (Amarela), que vai ligar as Estações Luz, no centro, e Vila Sônia, na zona sul. O presidente da Via 4 (responsável pela operação da Linha 4), Luís Valença, disse que esses 14 trens vão permitir o uso de celulares e acesso a internet wireless. "Os trens seguem a tendência mundial e vão operar sem condutor."