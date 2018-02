Agredido por Puccinelli consegue registrar B.O.

O episódio ocorreu no dia 21 de julho. Durante um evento, Roque levou um tapa na cara depois de chamar o governador de ladrão. Foi detido e registrado no Centro de Polícia Especializada como agressor. Segundo ele, somente no dia 12 de agosto recebeu o boletim como "vítima de agressão física".

Ontem, Roque alegou que demorou para divulgar que conseguiu reverter o BO porque "tinha medo de voltar a condição de agressor ou sofrer coisa pior". Foi necessária a ajuda do presidente do Centro de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos Marçal de Souza, Paulo Ângelo de Souza, para ele contar sobre a vitória obtida. "Eu saí do meu trabalho e fui até a feira. Lá notei o governador distribuindo panfleto. Ele disse que os jornais só falavam bem dele e que estava na frente nesta eleição. Eu discordei dizendo que alguns jornais falam que o governador rouba também. Em seguida, levei um tapão na cara", contou Roque.

O delegado José Luis Satolani, que fez BO, informou que ainda vai ouvir as testemunhas e o próprio governador para que o inquérito seja finalizado.