Águas da Baía de Guanabara atingem pista de aeroporto

As águas da Baía de Guanabara atingiram até quatro metros na tarde desta sexta-feira, 9, e chegaram à cabeceira da pista do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. Segundo a administração do aeroporto, nenhum voo foi cancelado nem foram suspensas as atividades.

Em razão do mar agitado, a pista da Avenida Infante Dom Henrique, no Aterro do Flamengo, sentido centro, foi totalmente fechada às 2h35 da madrugada de hoje do Clube do Mourisco, em Botafogo, na zona sul, até o Aeroporto Santos Dumont.

Após as 13 horas, apenas uma faixa permaneceu interditada, próximo ao Morro da Viúva, segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio).