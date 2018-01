Ainda demora decisão sobre guarda de filho de Vera Fisher Demora pelo menos um mês a decisão da juíza titular da 6ª Vara de Família, Marilene Melo Alves, sobre a guarda do menino Gabriel, de 9 anos, filho da atriz Vera Fisher e do ator Felipe Camargo, disputada pelos dois desde 1997. Nesta quinta-feira, houve a última audiência para ouvir as testemunhas (o motorista e a empregada dele, cujos nomes não foram revelados). Vera saiu do cartório da 6ª Vara abatida, com um sorriso triste, e foi lacônica. "É muito sofrimento, mas eu confio na Justiça", disse. Felipe veio logo em seguida, também sério, e negou que Gabriel tenha dito que prefere viver com a mãe, conforme Vera teria dito à juíza. "Ele foi ouvido em juízo e disse que não quer decidir, porque gosta do pai e da mãe", afirmou o ator. Para o advogado dele, Sérgio Calmon, é difícil haver um acordo sobre a guarda. "O que o Felipe quer é o que a Vera deseja", ressaltou, mas deixou a questão em suspenso. "Em todo processo há espaço para conciliação." A guarda de Gabriel foi dada a Felipe em 1999, mas logo em seguida Vera Fisher recorreu da sentença, processo que agora está em julgamento. Na época, ela não podia sequer ficar a sós com o menino, porque o pai alegava que ela não tinha condições de cuidar dele, por ter problemas de dependência química. Hoje, o menino fica com a mãe de quinta a segunda-feira, a cada 15 dias, mas o pai abre exceções em datas especiais ou em férias, como na viagem recente que Vera Fisher fez à Suíça com Gabriel. No entanto, ela não abre mão da guarda do garoto. Segundo um funcionário do cartório da 6ª Vara, agora as duas partes têm um prazo que costuma ser de cinco dias para apresentar suas razões finais, e a juíza leva, no mínimo, 15 dias para dar a sentença. Neste fim de semana, Gabriel fica com Vera Fisher.