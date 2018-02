Ainda há ingressos para o desfile das campeãs de São Paulo Ainda há ingressos para o desfile das campeãs do carnaval de São Paulo, que será realizado a partir das 22 horas desta sexta-feira, 23. Segundo os organizadores, 58% dos 30 mil lugares estão disponíveis do Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade. Os preços na arquibancada variam entre R$ 25 e R$ 40. Já os camarotes especiais chegam a R$ 16 mil, com capacidade para 25 pessoas. Os interessados podem adquirir os bilhetes no Anhembi e também em outros pontos de venda da Capital. Os endereços estão em Ingresso fácil