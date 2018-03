Ainda sobre a família... Já está quase tudo pronto para o fim do casamento de Madonna. A fonte - o tablóide inglês The Sun - não é lá muito confiável, mas a crise de confiança, como se sabe, é geral. Nesse caso, a porta-voz do casal tratou ontem mesmo de confirmar que os artistas tentam conciliar suas agendas para consumar a separação. A verdade é que há algum tempo a cantora já não sabia como responder a pergunta que não quer calar: é casada? Nem lembra direito a última vez que cruzou com o marido. O que todo mundo diz é que Guy Ritchie foi o último a saber do jogador de beisebol e do desejo dela de adotar outra criança. Madonna ainda propôs oficializar o divórcio depois de sua turnê mundial, ou seja, só em 2009, mas cedeu aos argumentos de que seria melhor concluir os trâmites antes do Natal, quando o casamento festejaria seu oitavo aniversário. Moral da história: fica muito difícil definir o que é invasão numa época de tanta evasão de privacidade. AUDÁCIA "Só faltou perguntar a minha idade!" Gilberto Kassab QUE CRISE? O Brasil produzirá óleo diesel com caldo de cana. E tem gente que ainda fala em crise de liquidez. Ô, raça! "Sua excelência..." Lula se portou como um verdadeiro líder na Índia. Pra começar, não se arriscou a chamar pelo nome o novo presidente da África do Sul. Kgalema (pronuncia-se Cagalema) Motlanthe, convenhamos, é a derrota da língua presa. A voz que vem do pregão Entreouvido ontem na Bovespa: "Se é verdade, como diz o ministro Mantega, que o fundo do poço pode já ter passado, por que diabos a gente continua caindo?" Confuso horário A sensação térmica em São Paulo nesta semana andou regulando com a temperatura da campanha eleitoral na cidade. Pelo calor que fez ontem, janeiro este ano caiu em outubro. Isso quer dizer o seguinte: pela primeira vez em décadas, o horário de verão vai coincidir com a estação que lhe dá nome. Ou não, né?! Oxente! Corre na Bahia o boato de que o premiê britânico Gordon Brown, líder da resistência à crise global, é tio de Carlinhos Brown. O artista tenta esclarecer no Pelourinho que só é genro do Chico Buarque. Número 1 O vice José Alencar disse no exercício da Presidência que Lula já é mais conhecido no exterior do que Pelé. Precisa ver se o Maradona vai se conformar com o terceiro lugar. Programa de apache Antes que a turma assuma compromissos para o próximo dia 31, é sempre bom lembrar que não há nada mais cafona que festa de Halloween. Ainda mais agora, né, gente?!