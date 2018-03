Air France confirma brasileiro na tripulação do Voo 447

Três aviões C-130 auxiliam nas buscas ao Airbus

O chefe de cabine principal era francês, tinha 49 anos e entrou na Air France em 1985. Os outros chefes de cabine tinham 54 e 46 anos e estavam na companhia desde 1981 e 1989, respectivamente. Entre os comissários de bordo, cinco são franceses e um brasileiro. Tinham entre 24 e 44 anos. Entraram na companhia entre 1996 e 2007.

Segue a nota:

Tripulação técnica

Comandante :

- Nacionalidade francesa

- 58 anos

- Entrou na companhia em 1988

- Qualificação Airbus A330/A340 em fevereiro 2007

- 11 000 horas de voo das quais 1 700 em Airbus A330/A340

2 oficiais pilotos (co-pilotos):

- Nacionalidade francesa

- 37 anos e 32 anos

- Entraram na companhia em 1999 e em 2004

- Qualificação em Airbus A330/A340 em abril 2002 e em junho 2008

- 6 600 horas de voo das quais 2 600 em Airbus A330/A340

- 3 000 horas de voo das quais 800 em Airbus A330/A340

Tripulação comercial (comissários de bordo)

Chefe de cabine principal :

- Nacionalidade francesa

- 49 anos

- Entrou na companhia em 1985

2 chefes de cabine:

- Nacionalidade francesa

- 54 e 46 anos

- Entraram na companhia em 1981 e em 1989

6 comissárias e comissários:

- 5 de nacionalidade francesa e 1 de nacionalidade brasileira

- Entre 24 e 44 anos

- Entraram na companhia entre 1996 e 2007

A Air France divulgou em Paris a lista oficial com as nacionalidades dos passageiros do voo 447, que está desaparecido desde a madrugada desta segunda-feira, 1. Segundo a empresa, são 61 franceses, 58 brasileiros, 26 alemães, nove italianos e seis suíços. Porém, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que a Polícia Federal apurou que 57 brasileiros estavam no voo, e muitos desses passageiros têm dupla nacionalidade - brasileiros com naturalidade francesa e vice-versa -, o que dificulta o trabalho de checagem na lista de passageiros, que está sendo feito com ajuda da Polícia Federal.

As pessoas que tiverem informação sobre familiares que estariam nesse voo devem procurar o centro de atendimento da Air France no Aeroporto do Galeão ou no hotel Windsor (av. Sernambetiba, 2630, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro), ou ligar para os telefones de atendimento da Air France: no Brasil, 0800 881-2020 e, em Paris, 33-1-5702-1055.

Veja a lista de nacionalidades:

1 sul-africano

26 alemães

2 americanos

1 argentino

1 austríaco

1 belga

58 brasileiros

5 britânicos

1 canadense

9 chineses

1 croata

1 dinamarquês

2 espanhóis

1 estoniano

61 franceses

1 gambiano

4 húngaro

3 irlandeses

1 islandês

9 italianos

5 libaneses

2 marroquinos

1 holandês

3 noruegueses

1 filipino

2 poloneses

1 romeno

1 russo

3 eslováquio

1 sueco

6 suíço

1 turco