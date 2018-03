Air France divulga ainda hoje lista de passageiros

A assessoria de comunicação da Air France informou agora pela manhã que a divulgação da lista de passageiros do Voo AF 447, cujos destroços foram encontrados na última terça-feira, 2, no Oceano Atlântico, será feita ainda nesta quarta-feira, 3, conforme havia informado anteriormente. A empresa, entretanto, informou que não há previsão de horário para a divulgação.

De acordo com a companhia aérea, alguns parentes de passageiros que estavam no voo ainda não foram contatados. Conforme a Air France havia informado, a lista só seria divulgada após todas as famílias das vítimas terem recebido a ligação da companhia. Além disso, a divulgação dos nomes das vítimas só pode ser feita com a autorização dos familiares e, no caso dos franceses, esbarra na legislação, que impede a publicação de nomes de pessoas envolvidas nesse tipo de acidente.

Uma oficial do 1º Distrito Naval está no hotel Windsor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde algumas famílias dos passageiros do voo estão hospedadas, para prestar apoio logístico. De acordo com as primeiras informações, alguns parentes manifestaram ontem desejo de acompanhar as operações no Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta) em Recife (PE).

Brasileiros

Embora a companhia aérea tenha confirmado apenas a nacionalidade das 228 pessoas a bordo do voo AF 447, alguns nomes já foram confirmados por familiares ou empresas para as quais os passageiros trabalhavam. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), havia 57 passageiros e um tripulante brasileiros na aeronave. A agência, entretanto, informou que a divulgação da lista oficial dos passageiros será feita somente por meio da Air France.

Ao todo, 40 nomes de brasileiros foram confirmados por familiares que entraram em contato com a Air France ou com a Infraero e por empresas que informaram por meio de comunicado a presença de seus funcionários no voo. Contando com os estrangeiros identificados, o total é de 76 nomes confirmados.