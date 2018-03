Air France divulga informações sobre tripulação do Voo 447

A Air France informou na noite desta sexta-feira, primeiro de junho, os dados sobre a tripulação do Voo 447. O comandante de bordo é francês, tinha 58 anos e entrou na companhia em 1988. Fez a qualificação em Airbus A330/A340 em fevereiro de 2007 e tinha 11 mil horas de voo, sendo 1,7 mil em Airbus A330/A340. Os co-pilotos também eram franceses, sendo um de 37 anos e um de 32 anos. Entraram na companhia, respectivamente, em 1999 e 2004. Fizeram a qualificação em abril de 2002 e junho de 2008. Os nomes não foram divulgados.

O chefe de cabine principal era francês, tinha 49 anos e entrou na Air France em 1985. Os outros chefes de cabine tinham 54 e 46 anos e estavam na companhia desde 1981 e 1989, respectivamente.

Entre os comissários de bordo, cinco são franceses e um brasileiro. Tinham entre 24 e 44 anos. Entraram na companhia entre 1996 e 2007. O nome do brasileiro não foi informado.

Brasileiros

A Air France divulgou em Paris a lista oficial com as nacionalidades dos passageiros do voo 447, que está desaparecido desde a madrugada desta segunda-feira, 1. Segundo a empresa, são 61 franceses, 58 brasileiros, 26 alemães, nove italianos e seis suíços. Porém, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que a Polícia Federal apurou que 57 brasileiros estavam no voo, e muitos desses passageiros têm dupla nacionalidade - brasileiros com naturalidade francesa e vice-versa -, o que dificulta o trabalho de checagem na lista de passageiros, que está sendo feito com ajuda da Polícia Federal.

A Anac informa ainda que está em "contato permanente com a Força Aérea Brasileira, Polícia Federal e autoridades da Aviação Civil da França com o objetivo de identificar os passageiros embarcados e sua nacionalidade bem como obter informações que de alguma forma possam ser úteis para a localização da aeronave."

A Air France informou que entre os passageiros do voo 447, que está desaparecido desde a madrugada estão 126 homens, 82 mulheres, sete crianças e um bebê, além dos 12 tripulantes: entre os 12 tripulantes, um era piloto; dois eram copilotos, e nove eram comissários. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que havia ao menos 51 passageiros e 1 tripulante de nacionalidade brasileira no voo AF 447. A Anac ressaltou que a Air France divulgará a lista de passageiros e tripulantes somente após entrar em contato com os seus familiares. Alguns nomes poderão não ser divulgados, a pedido das famílias, desde que formalizado à companhia aérea.

A diretora-geral da Air France no Brasil, Isabelle Birem, disse em entrevista coletiva concedida na capital paulista, que o desaparecimento do Airbus A330-200 é uma imensa tragédia. "Todos os nossos pensamentos se voltam para as famílias dos passageiros e tripulantes, vítimas dessa imensa tragédia," disse ela. A diretora-geral informou que os familiares dos passageiros desse voo que desejarem ir a Paris, para acompanhar o desenrolar das investigações, terão suas despesas custeadas pela empresa.

A Anac informou nesta tarde que a Air France está com dificuldades para fazer contato com familiares dos passageiros do voo 447. "Alguns passageiros optaram por não informar telefones de contato no cartão de embarque, como é recomendado pela ANAC, e isso está dificultando o contato com as famílias", informou a agência. Os contatos possíveis, segundo a Anac, estão sendo feitos pela Air France em dois centros de atendimento no Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão e no hotel Windsor, na Barra da Tijuca.

A nota acrescenta que as pessoas que tiverem informação sobre familiares que estariam nesse voo devem procurar o centro de atendimento da Air France no Aeroporto do Galeão ou no hotel Windsor (av. Sernambetiba, 2630, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro), ou ligar para os telefones de atendimento da Air France: no Brasil, 0800 881-2020 e, em Paris, 33-1-5702-1055.

Veja a lista de nacionalidades:

1 sul-africano

26 alemães

2 americanos

1 argentino

1 austríaco

1 belga

58 brasileiros

5 britânicos

1 canadense

9 chineses

1 croata

1 dinamarquês

2 espanhóis

1 estoniano

61 franceses

1 gambiano

4 húngaro

3 irlandeses

1 islandês

9 italianos

5 libaneses

2 marroquinos

1 holandês

3 noruegueses

1 filipino

2 poloneses

1 romeno

1 russo

3 eslováquio

1 sueco

6 suíço

1 turco

(Com Rosana de Cassia e Andrei Netto, de O Estado de S, Paulo, e Carolina Freitas, da Agência Estado)