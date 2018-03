Air France diz que recebeu ameaça falsa de bomba no dia 27

Aeronáutica localiza mais destroços; navio da Marinha chega à região

O ministro da Defesa francês, Hervé Morin, afirmou que não há sinais até agora de atentado terrorista no Airbus da Air France, desaparecido no último domingo com 228 a bordo ao deixar o Rio com destino a Paris. No entanto, ele defendeu que todas as hipóteses devem ser estudadas. Um oficial do Pentágono também afirmou que não há indícios de terrorismo no desaparecimento do Airbus.