Air France fornecerá 'tudo que for necessário' para familiares

A Air France informou nesta segunda-feira, 1, que disponibilizará "tudo que for necessário" para as famílias atingidas pelo desaparecimento do airbus A330-200, que ia do Rio de Janeiro a Paris. Passagens, hospedagem e assistência psicológica estão entre os serviços de apoio que a empresa fornecerá.

Os familiares dos passageiros do voo 447, que desapareceu no percurso Rio de Janeiro-Paris, já têm pelo menos cinco números de informação disponibilizados pela companhia Air France e pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Os números fornecidos pela Air France são: para todo o Brasil 0800 881 2020; Para a França: 0800 800 812; Para outros países: + 33 1 57 02 10 55. Já os números fornecidos pela Anac são: (61) 3366-9303 e (61) 3366-9307. É importante ressaltar que os telefones são exclusivos para atender familiares e amigos próximos dos passageiros deste voo.

Os familiares que quiserem obter informações pessoalmente poderão encontrar atendimento da Anac para esclarecimento de dúvidas no Aeroporto Tom Jobim, no Galeão, onde foi montado um gabinete de crise para acompanhar as buscas ao avião da Air France, que desapareceu nesta madrugada. Uma sala exclusiva foi disponibilizada para parentes em busca de informações.

Também no Galeão, os familiares e parentes poderão encontrar atendimento da Air France - que também fornece assistência psicológica fornecida por médicos, psicólogos e voluntários - no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão, no 1º andar do prédio da administração. Além disso, a empresa também disponibiliza atendimento no hotel Windsor (av. Sernambetiba, 2630, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro). O site da companhia é http://www.airfrance.com.br/.

A Anac informou na tarde desta segunda-feira, 1, que a companhia aérea Air France está com dificuldades para fazer contato com familiares dos passageiros do voo 447, que desapareceu no percurso Rio de Janeiro-Paris. "Alguns passageiros optaram por não informar telefones de contato no cartão de embarque, como é recomendado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e isso está dificultando o contato com as famílias", informou a agência. Portanto, é importante procurar informações o quanto antes.