Air France trocou sensores de velocidade de todos seus A330

Investigadores que trabalham no caso da queda do voo AF447 suspeitam que o congelamento dessas peças em meio a uma tempestade pode ter levado a leituras erradas no computadores e derrubado o avião.As últimas mensagens automáticas enviadas pelo Airbus A330 antes da queda mostraram que os sensores tinham repassado informações inconsistentes sobre a velocidade da aeronave.

A Air France havia prometido substituir os velhos modelos de pitots até o fim do mês após pilotos reclamarem que a mudança, que começou em maio, estava lenta.

Resgate

A operação de resgate do voo 447 da Air France entra em uma fase mais difícil, duas semanas após o acidente. Desde quinta-feira, a força-tarefa militar brasileira nada avistou na região de buscas, enquanto o último resgate realizado pela Marinha francesa ocorreu na sexta-feira, com o recolhimento de seis corpos. Eles foram transferidos para a Fragata Bosísio da Marinha do Brasil e chegam a Fernando de Noronha amanhã - para pré-identificação, já realizada em 43 corpos. Foram resgatados 49 corpos. Havia 228 passageiros a bordo.

Centenas de destroços do Airbus chegaram ontem ao Porto do Recife. As peças trazidas ontem também não apresentavam sinais de queimadura. Entre o material resgatado está parte do estabilizador da aeronave. A peça, com 14 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, foi encontrada no dia 3. Um representante do BEA (órgão francês que comanda as investigações), dois funcionários da Air France e o embaixador francês, Pierre-Jean Vandoorne, acompanharam o desembarque.