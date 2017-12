Airbus A320 da TAM faz pouso forçado em Londrina

Um Airbus da TAM fez um pouso não programado para reparos em Londrina, no Paraná, nesta quarta-feira, 25. O avião saiu de Salvador com destino a Curitiba, mas acabou pousando antes. Os passageiros tiveram que encarar seis horas de ônibus para percorrer os 400 km finais da viagem. A aeronave teve problemas na turbina direita e uma parte da carenagem se desprendeu durante o vôo. Depois do pouso, a parte danificada foi remendada com uma fita de alumínio. A companhia aérea informou que o avião fez uma parada de manutenção preventiva não programada e que o avião não deixará o solo até que o conserto definitivo seja feito. A TAM informou, por meio de nota, que o Airbus A320 está em Londrina para a substituição do capô da turbina, que teve um defeito detectado após o vôo JJ 3331, com 148 passageiros, ter pousado em Londrina às 22h17, em função do fechamento do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Nenhum vôo foi programado para a aeronave.