Airbus da Jetstar faz pouso de emergência em Guam

O Airbus 330-200 é do mesmo tipo do avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico no domingo, 31, com 228 pessoas a bordo, mas os incidentes parecem não estar relacionados e um comunicado da companhia aérea disse que o problema não causou outros na aeronave.

Os pilotos do voo notaram uma pequena chama e fumaça na cabine próximo a janela, disse o porta-voz Simom Westway. Um piloto usou um extintor de incêndio e conseguiu controlar o fogo.

O avião, que levava a bordo 190 passageiros e 13 tripulantes membros, aterrissou sem problemas no Aeroporto Internacional de Guam. Os passageiros a bordo esperam para embarcar em outro avião para continuar a viagem para a Austrália.