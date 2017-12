Airbus da TAM tem problemas mecânicos em Londrina

Um avião Airbus da TAM que pousou em Londrina, no interior Paraná, não pôde seguir viagem por conta de problemas mecânicos no domingo, 29. Foi a segunda aeronave da companhia que teve problemas depois de aterrissar na cidade nos últimos dias. O vôo saiu do Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), em Guarulhos, e fez escalas em Curitiba e Londrina Segundo a assessoria da TAM, o avião pousou em Londrina às 11h50, com atraso, por conta do tráfego aéreo. O Airbus deveria ter decolado logo em seguida, mas teve o vôo cancelado para uma manutenção que não estava programada em razão de problemas mecânicos. Os 100 passageiros foram transferidos para outros vôos, sendo que 60 viajaram pela própria TAM, no domingo, e outros foram transferidos para outras empresas áreas. Texto ampliado às 10 horas para acréscimo de informações.