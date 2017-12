Airbus derrapa em Congonhas e se choca contra prédios Um Airbus A320 da TAM sofreu um grave acidente nesta terça-feira ao não conseguir frear quando pousava em Congonhas, em São Paulo. O avião atravessou uma avenida em frente à cabeceira do aeroporto e se chocou com um posto de gasolina e dois prédios. O Airbus, que fazia o vôo JJ 3054, com origem em Porto Alegre, tinha 176 pessoas a bordo, informou a TAM. O chefe do gabinete de Julio Redecker (PSDBB-RS), líder da minoria na Câmara, informou que o deputado seria um dos passageiros. Não havia um balanço sobre as vítimas do acidente, mas hospitais da região informaram que estavam atendendo pessoas que se encontravam no prédio da TAM Express, um dos que foram atingidos pelo avião. O acidente desta noite pode ser o pior da aviação brasileira, superando a tragédia de setembro do ano passado, quando um Boeing da Gol caiu no Mato Grosso matando 154 pessoas. PAVOR Após mais de duas horas de combate às chamas, as autoridades de segurança estavam isolando a área. Havia temores de que o posto explodisse. "A gente mesmo está com medo de ficar por lá", disse um policial, que pediu para não ser identificado. Testemunhas que estavam no local na hora do acidente não escondiam o pavor que sentiram no momento. "O avião vinha derrapando, parecia que ele estava taxiando, nunca vi um negócio tão feio", disse Luís Santos, da empresa CTS de vigilância e segurança, que estava em um gol preto no posto na hora do acidente. A lateral do veículo ficou marcada por estilhaços da fuselagem do avião. "Dava para ouvir o barulho da turbina aumentando e o avião crescendo. Ele passou ''lambendo'' bem na altura dos fios. Na hora que deu a pancada, explodiu tudo", acrescentou Santos. Dezenas de viaturas do corpo de bombeiros e de ambulâncias se encontravam no local. Até as 21h, a Secretaria de Segurança Pública do Estado confirmava apenas que um corpo havia sido retirado do local do acidente, sem fornecer detalhes. Em outubro de 1996, a região próxima ao aeroporto de Congonhas viveu outra tragédia. Um avião da TAM caiu logo após a decolagem, com morte de 99 pessoas, incluindo três vítimas fatais em terra. Segundo laudo divulgado à época, uma falha no equipamento provocou o acidente. Famílias que entraram com ações na Justiça receberam, anos depois, indenizações que variaram entre 300 e 800 mil dólares.