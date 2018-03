Airbus faz pouso de emergência na Irlanda por problema técnico

Cronologia das tragédias da aviação brasileira

Cronologia dos piores acidentes aéreos do mundo

A aeronave, que fazia o trajeto Roma-Atlanta com 285 passageiros a bordo, detectou durante o voo uma "falha técnica menor" e decidiu pousar em Shannon por volta de 9h20 (de Brasília) desta sexta-feira, explicou um porta-voz aeroportuário.

Um comunicado da companhia aérea informou que o voo "foi desviado como medida de precaução, após ser detectado um cheiro de fumaça na galeria dianteira do avião".

O porta-voz acrescentou que o aparelho já foi revisado por uma equipe de manutenção local e voltará a decolar esta tarde para seguir viagem.

O Airbus é do mesmo modelo que a aeronave da companhia Air France que caiu no oceano Atlântico enquanto voava entre Rio de Janeiro e Paris, com 228 passageiros a bordo.