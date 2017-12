Airbus ocupado por Dilma volta para o Galeão após defeito na pressurização

SÃO PAULO - O Airbus 319 que decolou às 23h15 de sexta-feira, 22, da base área do Galeão, no Rio, e que levava a presidente Dilma Rousseff para Brasília teve que retornar para a mesma base minutos depois em razão de um defeito no sistema de pressurização.

A Assessoria de Imprensa (AI) da Aeronáutica informou que o pouso no Galeão ocorreu normalmente e não pode ser classificado como "de emergência". A presidente, após retornar para a base do Galeão, embarcou em outro voo rumo à capital federal. As informações são da Globonews.

A reportagem do estadão.com.br ligou para o celular de plantão da AI da Aeronáutica, mas as ligações não foram atendidas nem houve retorno. Já a Assessoria de Imprensa da Infraero no Galeão afirmou que qualquer informação a respeito do ocorrido só pode ser divulgada pelo setor de Comunicação da Aeronáutica.