Ajustes no sistema do Detran atrasam atendimento no Rio

SÃO PAULO - Uma adequação no sistema operacional do Detran prejudica, na manhã desta segunda-feira, 2, os serviços referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nos postos do órgão no Estado do Rio de Janeiro.

A mudança é referente à substituição das antigas carteiras de motorista sem fotos pelas novas CNHs, com fotos digitalizadas. Apesar da lentidão no atendimento no setor de habilitação, o Detran destacou que nenhum atendimento agendado será prejudicado.