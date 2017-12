AL é região que menos investe em aeroportos no mundo

A América Latina é a região que menos investe em aeroportos no mundo e consegue destinar menos recursos ao setor aéreo que a África. A constatação faz parte de um estudo do Conselho Internacional de Aeroportos, com sede em Genebra, e que reúne 95% dos aeroportos mundiais. Veja também: Após comemoração, PSDB pede demissão de Marco Aurélio Garcia O que você acha da atitude de assessores de Lula? Lista de vítimas do acidente do vôo 3054 O local do acidente Quem são as vítimas do vôo 3054 Histórias das vítimas do acidente da TAM Galeria de fotos Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Cronologia da crise aérea Acidentes em Congonhas Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Segundo o levantamento obtido pelo Estado, os países latino-americanos investiram US$ 1,2 bilhão em 2006 em aeroportos, contra mais de US$ 3,6 bilhões na África e quase US$ 17 bilhões no Canadá e Estados Unidos. Na Europa, os investimentos chegaram a US$ 13 bilhões no ano passado. No total, US$ 38 bilhões foram destinados em todo o mundo a melhorias em infra-estrutura em aeroportos. Em 2005, o dinheiro destinado à infra-estrutura aeroportuária na América Latina também foi a mais baixa do mundo, com apenas US$ 900 milhões, contra US$ 3,5 bilhões na África. Segundo o levantamento, países como China, Índia e África do Sul estão destinando importantes recursos ao setor. Com o crescimento econômico que essas economias vem sofrendo, os governos tem investido valores significativos para a melhoria do setor aéreo. Na China, um dos motivos é a previsão de turistas viajando em 2008 para acompanhar os Jogos Olímpicos de Pequim. Na África do Sul, a Copa do Mundo de 2010 também deu impulso a investimentos nos aeroportos. De acordo com o levantamento, os países emergentes devem experimentar um aumento de 100% no fluxo de passageiros nos próximos 15 e, portanto, precisam se preparar já para evitar problemas no futuro próximo. O estudo ainda mostra que investir em aeroportos traz um retorno importante e que os gastos podem ser rapidamente recuperados. No total, os cem maiores aeroportos do mundo registraram uma alta de seus lucros em 2006 de 10,3%.