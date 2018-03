RIO - Após sofrer forte abalo estrutural em junho deste ano, a ala sul do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ), na Ilha do Fundão, no Rio, foi implodida na manhã deste domingo, 19.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.