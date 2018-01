Alagamentos causados por ciclone atinge Vale dos Sinos no RS

Os moradores das zonas baixas do Rio dos Sinos são as novas vítimas do ciclone extratropical que provocou temporais no sábado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Alguns deles foram desalojados nesta terça-feira, 6, pela água que desceu das nascentes, onde choveu muito no final de semana. Os bombeiros tiveram de remover 30 famílias em Campo Bom e percorrer bairros de Sapiranga, Novo Hamburgo e São Leopoldo alertando a população para a perspectiva de a água chegar até suas casas durante a noite. Veja também: Mais uma pessoa morre em RS vítima do ciclone na região Afetados por ciclones em Santa Catarina recebem alimentos Após ciclone extratropical, BR-101 segue interditada no RS Ciclone extratropical castiga a divisa entre SC e RS Em Taquara, por onde a enxurrada passou na noite de segunda-feira, a água já começou a baixar, mas 200 famílias permaneciam desabrigadas. A Defesa Civil do Estado calcula que mesmo com os novos efeitos do ciclone, o número de desalojados tenha caído de 3,5 mil na segunda-feira para 1,1 mil nesta terça-feira, graças ao bom tempo que faz na região. A perspectiva é que quase todos possam voltar para casa a partir desta quarta-feira. À exceção da foz do Rio dos Sinos e do Lago Guaíba, as águas estão baixando em todas as outras áreas atingidas. A governadora Yeda Crusius sobrevoou as cidades mais castigadas e prometeu distribuir cestas básicas para os desalojados e enviar máquinas para a reconstrução de estradas vicinais. Apesar de toda a destruição, até o início da noite a Defesa Civil confirmava que apenas o município de Tramandaí havia decretado situação de emergência. O tráfego pelo trecho gaúcho da BR-101, interrompido desde a tarde de domingo, foi reaberto no final desta manhã. A água também saiu da rodovia em Araranguá, no lado catarinense. Os caminhões que aguardavam em fila de cinco quilômetros, foram autorizados a transitar por uma pista, no sentido sul-norte . A outra, no sentido norte-sul, permanecia interditada. Em Santa Catarina, a Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania vai distribuir 23 toneladas de alimentos e cobertores para as cerca de 1,5 mil pessoas que ainda estão desalojadas. As prefeituras de Nova Veneza, Garopaba, Paulo Lopes, Araranguá, Ermo, Jacinto Machado, Sombrio, Timbé do Sul e Balneário Arroio do Silva decretaram situação de emergência.