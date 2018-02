Alagamentos e acidente prejudicam trânsito em SP Os alagamentos provocados pela chuva que cai na capital paulista desde a madrugada desta quinta-feira, 8, e um acidente, complicaram o trânsito durante a tarde desta quinta-feira,8. Às 17 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 79 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, índice acima da média para o horário que é de 52 km. Um acidente envolvendo um caminhão e três carretas estava complicando o trânsito na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, junto ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar, desde as 14 horas. Os veículos ocuparam três das quatro faixas da via. Ninguém se feriu. Por volta das 17 horas, o trecho mais complicado para os motoristas estava na Avenida Radial Leste, em direção ao centro, onde o engarrafamento era de 10,5 quilômetros, desde o Viaduto Conselheiro Carrão até a Praça Franklin Roosevelt. Na Avenida dos Bandeirantes, em direção à Rodovia dos Imigrantes, a lentidão era de 4,5 quilômetros, desde a Marginal do Pinheiros até a Rua João Carlos Mallet. Pela pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, havia 4,5 km de morosidade entre as pontes Cidade Universitária e Ary Torres. Já na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, a morosidade era de quatro quilômetros, desde a Ponte Casa Verde até a Rua Azurita. Chuva A forte chuva que voltou a atingir a capital na tarde desta quinta deixou em estado de atenção a zona norte, as regiões sudeste e central e as marginais Tietê e Pinheiros, por conta do risco de alagamentos. O temporal atingiu principalmente a Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil ainda haviam registrado ocorrências referentes à chuva. Dos 33 pontos de alagamento registrados pelo Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE), 18 continuavam ativos por volta das 17 horas. Três deles estava intransitáveis: Rua da Cantareira, próximo da Avenida Senador Queirós; Avenida Braz Leme, na altura da Ponte Casa Verde e também pela Avenida Professor Ascendino Reis, altura da Praça Juca Mulato. Matéria altera às 17h20 para atualização de informações