Alagoas decreta estado de emergência de saúde pública

SÃO PAULO - Alagoas decretou estado de emergência de saúde pública por causa da situação de risco para ocorrência de casos de doenças transmissíveis ou não. A informação foi anunciada nesta terça-feira, 29, pela Secretaria de Estado da Saúde, no primeiro boletim epidemiológico das áreas atingidas pelas enchentes que castigaram o Estado nas últimas semanas. Seis casos de leptospirose já foram registrados.

Veja também:

Mortos no Nordeste chegam a 57

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

AL cria comissão para reconstruir cidades

Saiba onde fazer doações para as vítimas

De acordo com os dados da Defesa Civil, 28 municípios foram afetados, o que corresponde a 27,4% do total do Estado. Destes, 4 decretaram estado de emergência e 15 anunciaram calamidade pública. O número de pessoas afetadas foram 181.020 pessoas, segundo a Notificação Preliminar de Desastre.

O município com maior porcentual de pessoas afetadas foi Santana do Mundaú (99,7%), seguido de União dos Palmares (87,7%). Ocorreram 37 óbitos em 7 dos municípios afetados: Santana do Mundaú, Joaquim Gomes,União dos Palmares, Branquinha, Paulo Jacinto, Murici e Rio Largo.