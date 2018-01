Alckmin considera justa multa aplicada a Lula pelo TSE O candidato presidencial da coligação PSDB-PFL, Geraldo Alckmin considerou, nesta sexta-feira, 18, importante a multa de R$ 900 mil aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Além da multa, o importante é ressarcir o erário público. O governo não é eleito para fazer proselitismo e comparações com o governo anterior", declarou o tucano, em conversa com jornalistas, no Congresso, ao sair do gabinete do presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE). O TSE avaliou que o candidato à reeleição ele fez propaganda eleitoral antecipada na cartilha ´Brasil, um país de todos´, publicada por órgãos do governo. A cartilha exalta obras do governo Lula e faz comparações entre sua administração e o governo do tucano Fernando Henrique Cardoso.