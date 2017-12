Alckmin critica regra federal para reajuste

Alckmin defendeu que o crescimento do PIB levado em conta para o reajuste seja sempre o do ano anterior. O governo federal já afirmou que isso não é possível, porque, na data de reajuste do salário mínimo, não estão fechadas as estatísticas oficiais sobre o crescimento do PIB no ano anterior.

O governador paulista disse também que o reajuste aprovado pela Câmara dos Deputados anteontem poderia ter sido maior. Questionado se votaria, caso fosse deputado, a favor de uma proposta de reajuste para R$ 560 ou R$ 600, ele esquivou-se: "Isso é tema do Congresso Nacional."

Alckmin encaminhou anteontem à Assembleia Legislativa, em regime de urgência, projeto de lei que altera as faixas do piso regional estadual. As novas faixas são de R$ 600, R$ 610 e R$ 620, dependendo da ocupação do trabalhador.