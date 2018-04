Alckmin defende gestão tucana na segurança Em um domingo violento na capital paulista, segurança pública foi o assunto principal do candidato ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Em campanha no Parque do Carmo, zona leste, onde dez carros foram incendiados na madrugada de domingo, Alckmin tentou minimizar possíveis efeitos negativos dos ataques sobre a gestão tucana no Estado.