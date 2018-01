Alckmin discutirá plano de governo com assessores O candidato tucano à presidência da República, Geraldo Alckmin, está no comitê eleitoral onde fará reuniões com parlamentares e mais uma rodada de conversa com assessores para discutir o seu programa de governo. Ele chegou à Brasília às 2 horas da madrugada depois de participar ontem de jantar, no Rio de Janeiro, com empresários e intelectuais. Estavam presentes o antropólogo Roberto da Matta, os escritores Ferreira Gullar e Nélida Pinõn, o humorista Marcelo Madureira e empresários como Israel Klabin, Carlos Mariani, Jorge Hilário Gouveia Vieira e a executiva Maria Silvia Bastos. Roberto da Matta fez um discurso mais enfático em defesa na ética na política, afirmando não acreditar que o povo brasileiro não levará isso em conta na eleição. Assim que chegou ao comitê, Alckmin teve um rápido encontro com o presidente do PFL, senador Jorge Bornhausen, com quem acertou uma viagem a três municípios de Santa Catarina em 16 de setembro. Bornhausen deixou o comitê para presidir a reunião da executiva nacional de seu partido que examinará a situação dos 9 parlamentares citados na CPI dos Sanguessugas como beneficiários da máfia das ambulâncias. À tarde, Geraldo Alckmin se reunirá com o Conselho Político da campanha e com especialistas que estão elaborando o programa Novo Nordeste que será lançada nesta sexta-feira em Recife.