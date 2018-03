Alckmin diz que Lula está distante da realidade do povo Em campanha corpo-a-corpo no centro de Duque de Caxias, o candidato a Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, acompanhado do ex-prefeito e candidato a deputado estadual José Zito (PSDB), voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Lula mudou muito. Está totalmente distante da realidade do nosso povo. O governo tem que amassar poeira, sentir a alma do povo", disse. Alckmin declarou ter ficado abismado quando o presidente disse que a área de saúde do País beira a perfeição. "A primeira coisa para resolver o problema é reconhecer que ele existe, senão você não trabalha para melhorar". O candidato tucano disse que vai priorizar a campanha nas grandes metrópoles, porque nelas estão os piores problemas do Brasil: emprego e qualificação de mão-de-obra.