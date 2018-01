Alckmin é o primeiro sabatinado do Estado O candidato Geraldo Alckmin (PSDB) abriu nesta quarta-feira, às 10h, o ciclo de entrevistas ?Eleições 2006 no Estadão?, que convida ao auditório do Estado, em São Paulo, os quatro primeiros colocados nas pesquisas de opinião sobre a disputa presidencial. Na entrevista, Alckmin responde a perguntas formuladas pelos jornalistas Dora Kramer, colunista de política do Estado, Celso Ming, comentarista de economia do Estado, José Nêumanne, editorialista do Jornal da Tarde, José Márcio Mendonça, analista político da Rádio Eldorado, e Elizabeth Lopes, repórter especial da Agência Estado. A mediação do evento é do jornalista Roberto Godoy, de O Estado de S. Paulo. A entrevista deve acabar às 12h. As perguntas para todo o ciclo de entrevistas foram enviadas por leitores, ouvintes e internautas de veículos do Grupo Estado, via Portal do Estadão (www.estadao.com.br)e feitas por profissionais do Grupo Estado. Leitores que quiserem comparecer aos próximos debates devem se inscrever no endereço www.estadao.com.br. As entrevistas serão transmitidas ao vivo pela Rádio Eldorado AM (700 MHz) e pelo Portal do Estadão, a partir das 10 horas e agendado para terminar por volta do meio-dia. O ciclo prosseguirá sexta-feira, dia 18, com a entrevista do candidato Cristovam Buarque (PDT), e na sexta-feira seguinte, dia 25, quando a entrevistada será a candidata Heloísa Helena (PSOL). Até a noite de terça-feira a assessoria do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não tinha confirmado a data da sua entrevista, embora revelando que o candidato-presidente mantém a sua intenção de participar da iniciativa. Governo estadual Para a próxima semana estão marcadas as entrevistas dos candidatos ao governo de São Paulo. O candidato Aloizio Mercadante (PT) será o entrevistado do dia 22, terça-feira; o candidato Orestes Quércia (PMDB) comparecerá no dia 23, quarta-feira; e o candidato José Serra (PSDB) será o inquirido no dia 24, quinta-feira. Os eventos dos candidatos estaduais terão o mesmo formado das entrevistas com os candidatos presidenciais. Leitores que quiserem enviar perguntas a qualquer candidato devem fazê-lo através do Portal do Estadão, clicando no ícone ?Entrevistas do Estadão? e definindo, a seguir, a que entrevista querem assistir ou a que candidato querem fazer pergunta. Para tanto, abaixo da foto de cada candidato vêm as opções ?inscrição? e ?perguntas?. Para as duas opções, a pessoa deverá primeiro preencher a ficha de identificação completa. A confirmação de presença física nas entrevistas dependerá do número de lugares disponíveis no auditório. O ciclo de entrevistas ?Eleições 2006 no Estadão? contam, também, com o apoio do Portal IG.