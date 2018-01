Alckmin, em Alagoas, garante que vai manter Bolsa-Família O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, fez neste sábado, 12, sua mais forte ofensiva para tentar liquidar os boatos, no Nordeste, de que acabaria com o programa Bolsa Família se for eleito. Numa passagem relâmpago pelo município alagoano de São José da Tapera, Alckmin reivindicou para os tucanos a paternidade dos programas. Alckmin, que chegou de helicóptero no campo de futebol da cidade, foi recebido por cerca de mil pessoas cooptadas pelo partido. Fez uma caminhada no centro e discursou no pequeno salão de uma escola. "Aqui foi lançado o Bolsa Alimentação, teve o Bolsa Escola, o Vale Gás, o Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). Toda essa rede social foi criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora mudou de nome. Tudo bem. Se a minha filha mudar de nome, vai continuar sendo minha filha", discursou. Alckmin acrescentou que existe a preocupação com os boatos de que o PSDB vai acabar com o Bolsa-Família se ganhar a eleição: "Mas fomos nós que criamos essa rede de proteção social. Nós vamos mantê-la", afirmou. São José da Tapera, no sertão alagoano, com aproximadamente 29 mil habitantes, apareceu, em 1998, com o pior Índice de Desenvolvimento Humano de País, no primeiro levantamento desse tipo feito no Brasil. Se tornou símbolo das políticas sociais do governo de Fernando Henrique Cardoso.