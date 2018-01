Alckmin entrega 58 carros para Polícia Judiciária O governador Geraldo Alckmin e o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Saulo de Castro Abreu Filho, entregam hoje 58 carros para o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap). A cerimônia será realizada na Praça da República, no Centro de São Paulo, no início da tarde. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, o governo estadual investiu R$ 1.121.720 nas viaturas, todas do modelo Santana, da Volkswagen.