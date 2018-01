Alckmin entrega mais carros de polícia na Grande SP O governador Geraldo Alckmin e o secretário estadual da Segurança Pública, Saulo de Castro Abreu Filho, entregam 23 novos carros de polícia nesta sexta-feira a municípios da Grande São Paulo. A solenidade acontece a partir das 14h45, no pátio da Prefeitura de Franco da Rocha. As cidades que receberão os novos veículos são Franco da Rocha, sendo sete para a PM e um para a Polícia Civil; Cajamar, com três carros para a PM; Cabreúva, com um veículo para a PM; Francisco Morato, com dois carros para a PM; Jundiaí, com quatro para a PM e um para a Civil; Louveira, com um veículo para a PM e Mairiporã, que terá três carros destinados à Polícia Militar.