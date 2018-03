Alckmin espera que Lula participe de debates no 1° turno O candidato da coligação PSDB-PFL, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que sua expectativa é a de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, participe dos debates na televisão entre candidatos já no primeiro turno das próximas eleições. "Eu acho que ele vai, sim, ao debate. Será no dia 14 de agosto, e ainda está longe", afirmou, apesar da informação divulgada na última terça-feira pela ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, de que a tendência do presidente é a de não comparecer a debates no primeiro turno. Juros Alckmin, ao comentar as taxas de juros, afirmou que em quatro anos de mandato "dá para pôr a situação no rumo certo e, gradualmente, ir melhorando a situação fiscal e os gastos, e isso tem que ser feito em 1º de janeiro, pois, se não fizer, não se faz mais." O ex-governador afirmou não dispor de uma estimativa precisa sobre o patamar a que pretende reduzir os juros caso seja eleito presidente da República. "Não tenho o número cabalístico. Com uma política fiscal melhor, reduzindo gastos correntes e evitando-se desperdícios, pode-se ter uma política monetária e cambial menor", afirmou.