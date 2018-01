Alckmin evita falar sobre política no sambódromo carioca O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, chegou por volta das 21h à Marquês de Sapucaí para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, que se iniciaram neste Domingo. O governador evitou falar sobre política: "Hoje é carnaval", lembrou Alckmin, que explicou ter ido ao sambódromo pois sempre esteve curioso para conhecer o carnaval da cidade. No lugar de política, o governador preferiu fazer sua biografia carnavalesca, contando que já desfilou por vários anos em Pindamonhangaba enrolado apenas em lençol e com uma samambaia na cabeça no bloco Nero, famoso na cidade natal do governador. Alckmin assistiu a parte do desfile do Salgueiro próximo ao recuo da bateria, arriscou alguns balanços com o corpo e considerou o que viu "emocionante". Acompanhado de sua esposa, Lu Alckmin, Alckmin afirmou, quando indagado por Jornalistas sobre a indefinição no PSDB a respeito do candidato à presidência, que "hoje não tem Geraldo ou Serra, só Pierrô e Colombina". Pressionado sobre sua preferência por alguma escola de samba paulista, o governador afirmou que todas são ótimas, embora tenha ressaltado que o enredo da Leandro de Itaquera era bom (Festas e Tradições Paulistas Sobre um Novo Tietê). Geraldo Alckmin está no camarote do vice-prefeito do Rio, Otávio Leite, o mesmo onde era esperado o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, que teria cancelado sua presença de última hora. Após o desfile, o governador foi brindado por foliões com uma cachaça preta chamada "Cravo Escarlate" feita com 16 ervas e afrodisíaca. Depois da visita ao camarote do vice-prefeito, Alckmin seguiu para o camarote da Prefeitura do Rio onde foi recepcionado pelo deputado federal Rodrigo Maia (PFL-RJ), filho do prefeito Cesar Maia, que não compareceu ao sambódromo.