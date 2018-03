Alckmin participa de carreata no interior do Ceará Debaixo de sol forte, o candidato à Presidência da República pela coligação PSDB-PFL, Geraldo Alckmin, participa nesta quinta-feira, na carroceria de um caminhão, de uma carreata com cerca de 600 veículos, entre o aeroporto de Juazeiro do Norte e o centro - um percurso de oito quilômetros. Alckmin desembarcou, acompanhado do presidente nacional do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), e foi recebido com festa por populares. No caminhão, ele está entre Tasso e o governador do Ceará, Lúcio Alcântara (PSDB), candidato à reeleição, acenando para as pessoas. Como não podem usar bonés da campanha, proibidos pela legislação eleitoral, Alckmin e os demais políticos se protegem do sol usando chapéus de palha, distribuídos no aeroporto a todas as pessoas que chegam a Juazeiro. O candidato à presidência, assim como o governador, estão usando camisa social com um discreto adesivo da campanha. Participam da carreata também os José Jorge (PFL- PE), senador e candidato a vice na chapa de Alckmin, e o deputado Moroni Torgan (PFL-CE), candidato ao Senado. Alcântara e Tasso, que estiveram com relações estremecidas, participam pela primeira vez de um ato público juntos. Assim que a carreata chegar ao centro da cidade, Alckmin participará de uma caminhada.