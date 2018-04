Alckmin promete curso de língua estrangeira para 600 mil alunos

"Hoje nós temos 60 mil alunos. Minha meta é levar para os alunos do ensino médio, 600 mil alunos, fazer curso de 1 ano de inglês. Não só inglês, mas uma segunda língua", afirmou Alckmin durante palestra a empresários da seção paulista da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB-SP).

O candidato tucano fez referência aos Centros de Estudos de Línguas (CELs), da Secretaria de Estado da Educação.

Hoje, segundo a secretaria, há 58 mil alunos matriculados em 97 CELs no Estado. Ao todo, 20 estão no município de São Paulo, 16 na Região Metropolitana e 61 em cidades do interior.

Ensino técnico. À noite, o candidato disse em entrevista ao SPTV, da TV Globo, que pretende fortalecer o ensino médio junto com as escolas técnicas estaduais (Etecs).

"Oferecer ao nosso jovem, para ele ter um futuro melhor, a possibilidade de ele fazer simultaneamente o médio e o técnico. Ele já sai com os dois diplomas. E reforço escolar", afirmou Alckmin.