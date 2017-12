Alckmin segura DEM na aliança com pasta forte

No momento em que os partidos de oposição perdem quadros tradicionais, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, consolidou ontem o apoio do DEM ao projeto eleitoral do PSDB no Estado de São Paulo. O tucano entregou uma das principais vitrines do governo à sigla.

Em cerimônia simbólica no Palácio dos Bandeirantes, com a presença das principais lideranças do DEM e dos articuladores do governador, Alckmin deu posse ao deputado Rodrigo Garcia (DEM) na Secretaria de Desenvolvimento Social.

Para fechar o acordo, o governador prometeu fortalecer a pasta, que tem programas sociais como Bom Prato, Viva Leite e Ação Jovem. Em conversas com líderes do DEM, Alckmin teria dado garantias de que o orçamento da pasta será turbinado. Uma das metas é duplicar até o fim do ano as bolsas do Ação Jovem - R$ 80 dados a jovens de 15 a 24 anos.

Além de manter os programas, o governo dará à pasta a função de articular projetos sociais de outras secretarias, como creches, sob a pasta da Educação.

O ex-secretário Paulo Barbosa (PSDB), que assume o Desenvolvimento Econômico, tentou ficar com programas-vitrine da secretaria, mas foi vencido pela decisão de Alckmin de prestigiar o DEM e evitar a saída de quadros do partido para o PSD do prefeito Gilberto Kassab. Ontem, era dada como certa a permanência no DEM de Marco Bertaiolli, prefeito de Mogi das Cruzes - ele havia anunciado adesão ao PSD.

Tucanos e democratas classificaram a aliança como "histórica". Alckmin defendeu a união entre os partidos, embora tenha descartado uma fusão no curto prazo. "Reafirmamos uma aliança que mudou o País", disse o governador, que defendeu os programas sociais criados no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). "É tão patriótico ser governo como ser oposição."

"O encontro foi representativo dessa união", disse o líder do DEM na Câmara, ACM Neto (BA). Cerca de 800 pessoas foram ao evento, entre as quais mais de 60 dos 70 prefeitos do DEM no Estado. "O casamento está feito", afirmou o presidente do DEM, José Agripino Maia, defensor da aliança compulsória entre as legendas em 2012. Agripino tomou um café com Alckmin antes da cerimônia.

Pela manhã, em Ribeirão Preto, Alckmin disse que "não há debandada de prefeitos". Segundo ele, nenhum deixará o DEM. / COLABOROU GUSTAVO PORTO